Украина требует вернуть ряд объектов Черноморского флота

Украина может обложить налогами объекты базы российского Черноморского флота, использующиеся не по прямому назначению, если эти объекты не будут возвращены Севастополю, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, тема пребывания в Крыму Черноморского флота активно обсуждалась накануне на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с его украинским коллегой Константином Грищенко в Нижнем Новгороде. Об этом газете сообщил источник в украинской делегации.

Как сообщает издание, хотя в 2010 году Киев получил скидку на газ в обмен на продление договора аренды базы в Севастополе до 2047 года, на сегодняшний день у Украины возникли претензии к Москве.

"Украина требует обложить налогами ряд объектов базы, использующихся не по прямому назначению, либо вернуть эти объекты Севастополю. Помимо этого Киев намерен обложить таможенными пошлинами часть ввозимых для нужд флота РФ товаров", - пишет издание.

Стороны так и не смогли договориться во вторник по данному вопросу, добавляет "Коммерсант".