Власенко: в колонии, где сидит Тимошенко, - истерика

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова, не отказывалась от обследования комиссией врачей при участии иностранных специалистов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя слухи об отказе экс-премьера от обследования.

«Эта информация не отвечает действительности. Ю.ТИМОШЕНКО не могла этого сделать. Из своих источников я знаю, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от участия украинских врачей. Эта информация распространена властью, чтобы дезорганизовать работу», - сказал С.ВЛАСЕНКО. Он отметил, что к обследованию не допущены только украинские врачи. «Сейчас происходит истерика, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО не допустила украинских врачей, и теперь они распространяют информацию, что Ю.ТИМОШЕНКО вообще отказалась от обследования», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время источник в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области не смог категорически опровергнуть или подтвердить информацию об отказе Ю.ТИМОШЕНКО от обследования.

«Врачи зашли и вышли. По крайней мере, когда я там был, обследование не проводилось. Возможно, это будет позже», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германии и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Сегодня медицинская комиссия прибыла в Харьков.

Позже в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что экс-премьер-министр Украины отказалась от обследования специалистами украинского Министерства здравоохранения и врачами ГПтС Украины.