У Рыбакова угрожают Забзалюку судом и требуют вернуть деньги

Депутаты группы «Реформы во имя будущего» требуют от члена фракции "БЮТ-Батькивщина" Романа ЗАБЗАЛЮКА публичных извинений за информацию о покупке депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от имени группы зачитал народный депутат Владимир КАПЛИЕНКО.

«Мы требуем от Р.ЗАБЗАЛЮКА публичных извинений. И если он этого не сделает по собственному согласию, то он вынужден будет это сделать по решению суда», - сказал В.КАПЛИЕНКО.

Кроме того, сказал он, группа «Реформы во имя будущего» требует от Р.ЗАБЗАЛЮКА вернуть деньги, которые ему были предоставлены на лечение. «Об этих деньгах мы говорили несколько дней, и он знает, что только благодаря им он остался здоровым», - сказал народный депутат. В то же время, он так и не назвал, о какой именно сумме идет речь.

Также группа требует от Генеральной прокуратуры Украины скорее разобраться в «этой пиар-акции БЮТ». «Мы также требуем по результатам рассмотрения в Генеральной прокуратуре Украины и регламентным комитетом Верховной Рады поставить вопрос о снятии неприкосновенности с Р.ЗАБЗАЛЮКА», - сказал он.

В.КАПЛИЕНКО отметил, что подобная акция фракции "БЮТ-Батькивщина" не имеет ничего общего с действительностью. «Такие люди, как ТУРЧИНОВ, КОЖЕМЯКИН, и такие лица, как ЗАБЗАЛЮКИ ходят по туалетам с аппаратурой, потому что в зале они не работают. Они шпионят. Берегитесь, народные депутаты и журналисты. Вас могут зафиксировать такие, как ЗАБЗАЛЮК, в туалете, в столовой, раздевалке. А потом попробуйте отмыться», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮк заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы во имя будущего", в которой речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На нынешнем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батькивщины" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - сообщил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тысяч долларов, но после обнародования этой схемы не собирается их возвращать.