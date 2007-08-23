Ющенко презентует проект «Украинский флаг в каждую семью»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня презентует общенациональный проект «Украинский флаг в каждую семью».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства объявит о начале акции во время церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Независимости в Секретариате Президента.

По данным пресс-службы, позиция главы государства заключается в том, что флаг как национальный символ объединяет все украинское общество. “Украинский флаг – это слава и могущество Украины, символ нашего возрождения и благословенный знак продвижения народа в будущее. Глава государства убежден, что флаг олицетворяет сущность национальных устремлений, которые формируются во всех регионах страны во имя украинской солидарности, целостности, национального достоинства”, говорится в сообщении пресс-службы.

Акция «Украинский флаг в каждую семью» запланирована на три года. Она разделена на четыре этапа.

Первый этап - обеспечение флагами сельских, поселковых советов и сельских школ

Второй этап - обеспечение флагами районных школ и жителей районных центров

Третий этап - обеспечение флагами государственных учреждений, учебных заведений городов и областных центров

Четвертый этап - обеспечение флагом каждую семью.

Также во время церемонии вручения государственных наград флаги будут вручены всем награжденным главой государства. Кроме того, в День Независимости на Софийской площади юношам и девушкам из разных регионов страны, которые родились 24 августа 1991 года, Президент вручит государственные флаги вместе с паспортами гражданина Украины.