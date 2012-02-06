Попов: В течение года социальные выплаты будут увеличиваться

В Киеве с 1 февраля 2012 года увеличены социальные выплаты наиболее незащищенным киевлянам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, выплату в размере 345,24 гривни (составляет 42% прожиточного минимума, установленного законом, для лиц, утративших трудоспособность) будут получать члены семей лиц, погибших или пропавших без вести при защите Отечества.

Членам семей умерших, а также женам (мужьям) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, которые не женились во второй раз будут выплачивать 230,16 гривны, что составляет 28% прожиточного минимума.

Женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз будут выплачивать 98,64 гривни - 12% прожиточного минимума.

«Уверяю, что Киев никогда не оставит без внимания семьи, чьи родные полегли смертью храбрых, защищая нашу землю. Моя мама и папа совсем маленькими остались без отца. Я никогда не видел своих дедов, погибших на фронтах. Что чувствуют семьи павших героев, ветеранов знаю не понаслышке», - отметил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Он отметил, что пока сделан только первый шаг в улучшении социальной защиты семей ветеранов. В течение года социальные выплаты будут увеличиваться.