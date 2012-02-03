Богатырева пугает газом по $700 из-за проблем в Персидском заливе

20:14, 03 февраля 2012
Политика
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За 1000 кубометров

Возможное развертывание военного сценария в районе Ормузского пролива приведет к повышению цены на газ для Украины до 700 долларов США за 1000 кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА заявила в интервью журналу „Віче", объясняя, почему газовое соглашение с Россией представляет угрозу национальной безопасности Украины.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, цена на газ для Украины в контракте от 2009 года привязана к цене на нефть, которая определяется конъюнктурой мирового нефтяного рынка.

“Мы видим, насколько был не стабилен этот рынок на протяжении 2011 года под влиянием событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На первый взгляд, напряженность вокруг Ормузского пролива не затрагивает Украину. А если взглянуть глубже, то нетрудно понять, что в случае развертывания военного сценария в течение ближайших месяцев мир будет ожидать скачок нефтяных цен, что приведет к росту цены корзины нефтепродуктов”, - отметила секретарь СНБО.

Из-за контрактной формулы, отметила Р.БОГАТЫРЁВА, это приведет к росту цены на газ в 4-м квартале этого года.

“И тогда нынешняя цена на газ в 516 долларов за 1000 куб. м. (без учета скидки) может трансформироваться совсем в заоблачную. Если даже цена нефти не достигнет 200-250 дол. США за баррель, как это прогнозируют некоторые зарубежные аналитики, а выйдет на максимум 2008 года - около 150 дол. США, то мы получим цену на газ под 700 дол. США за 1000 кубометров”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Справка УНИАН. В конце прошлого года обострилась ситуация в районе Персидского залива после заявлений Ирана о возможном перекрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых морских путей транспортировки нефти из Персидского залива, если западные страны введут санкции на экспорт нефти из Ирана.

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