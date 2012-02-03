Хакеры продолжают «долбить» сайт Януковича
16:33, 03 февраля 2012Политика
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Способы атак постоянно меняются
По состоянию на 15.00 продолжаются атаки на официальное Интернет-представительство Президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи.
При этом источники и способы атак постоянно меняются, отмечается в сообщении.
Интенсивность запросов, направленных на отказ работы Интернет-представительства Президента Украины, по сравнению с 2 февраля, несколько снизилась и составляет около 70 тысяч запросов в секунду. Однако система защиты обеспечивает надежную и бесперебойную работу серверов веб-ресурса Президента Украины, констатируют в Госспецсвязи.
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