Хакеры продолжают «долбить» сайт Януковича

По состоянию на 15.00 продолжаются атаки на официальное Интернет-представительство Президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи.

При этом источники и способы атак постоянно меняются, отмечается в сообщении.

Интенсивность запросов, направленных на отказ работы Интернет-представительства Президента Украины, по сравнению с 2 февраля, несколько снизилась и составляет около 70 тысяч запросов в секунду. Однако система защиты обеспечивает надежную и бесперебойную работу серверов веб-ресурса Президента Украины, констатируют в Госспецсвязи.