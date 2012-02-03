Бережная: Парафирование Соглашения об Ассоциации с Украиной тормозят в ЕС

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ считает, что «в Брюсселе начали затягивать процесс подготовки к парафированию Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС».

Об этом она заявила, комментируя информацию о возможном переносе парафирования Соглашения с февраля на март 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам И.БЕРЕЖНОЙ, она располагает информацией, что после саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, «юристы, сидящие в Брюсселе, начали тормозить сверку согласованных документов».

«Вопрос парафирования и публикации документа - это чисто технический, но очень важный вопрос для Украины, - заявляет депутат. - В Евросоюзе должны понимать, что парафирование, а затем и ратификацию Соглашения в первую очередь с нетерпением ждут миллионы украинцев. Было бы целесообразно, чтобы этот процесс не затягивался, не переносился, иначе в игру могут вступить силы, заинтересованные в срыве Соглашения».

«Все прекрасно понимают, что с приближением выборов в России и парламентской кампании в Украине этот вопрос опять станет политическим. Евросоюз должен это учитывать и не провоцировать новых дискуссий относительно вступления или невступления Украины в ЕС», - заявила И.БЕРЕЖНАЯ.

«Надеюсь, руководство Европейского Союза было искренним в своих заявлениях, когда говорило о парафировании документа в первом квартале 2012 года», - подчеркнула И.БЕРЕЖНАЯ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, включающей зону свободной торговли в 2007 году. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. 19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации. Однако парафирования соглашения не состоялось.