Украинцы примут участие в шествии «За честные выборы» в Москве

Представители украинского общества России примут участие в шествии “За честные выборы” 4 февраля в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в украинской группе “За честность и порядочность власти”.

“Для украинцев России нынешний провластный режим был отмечен неприкрытым давлением, совершающимся на украинские организации в целом и на отдельных активистов, которые своими действиями не вписываются в шароварные представления российских чиновников об украинской истории и культуре, в цензуре культурологических мероприятий украинских обществ с целью недопущения мероприятий, не отвечающих официальной идеологии”, - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что при «путинском правлении» украинские образование и культура еще больше стали заложниками российско-украинских политических отношений, что в XXI веке является абсолютно недопустимым.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2011 года после выборов в Госдуму в России прошла серия акций протеста против фальсификации результатов. Самые массовые митинги «За честные выборы» прошли в Москве 10 и 24 декабря. В них приняли участие десятки тысяч человек.

1 октября 2011 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

По словам адвоката ОУР Алима ЖГУЛЕВА, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО в том, что он в период приостановки деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ основывался на жалобе активиста фонда «Родина» Н.ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и изливает негатив на Россию».