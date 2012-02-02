Депутат: милиция впервые залезла в Интернет, и тем самым парализовала его

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что прекращение работы веб-сайта Ex.ua является очередным ярким примером произвола нынешней власти и силовых структур.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«На своей странице в Facebook я задала вопрос пользователям сети: «Чем, по Вашему мнению, является закрытие сайта Ex.ua?». Мнение подавляющего большинства людей - это произвол власти и силовиков», - отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, контролирующие органы впервые залезли в Интернет, и тем самым парализовали его, потому что ничего в этом не понимают.

«Аналоговым людям не понять цифровое пространство. Я не против борьбы с пиратством, я против желания закрыть для шести миллионов украинцев окно к тем благам цивилизации, к которым имеют доступ все граждане цивилизованного мира. Пусть власть сначала обеспечит украинцам такие условия, чтобы они могли себе позволить, не нарушая законов, купить диск с музыкой, билет в кино, посетить концерт», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января закрыла крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладатели законодательно урегулированы.

Сегодня, 2 февраля, милиция отозвала требование о блокировке портала файлообмена Ех.ua.