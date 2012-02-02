"Батькивщина", "Свобода" и "Фронт" подписали соглашение во Львове

Председатели Львовских областных организаций партий «Батькивщина», ВО «Свобода» и «Фронт змин» подписали Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции на Львовщине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”, соответствующее соглашение Роман ИЛИК, Ирина СЕХ и Степан КУБИВ подписали 1 февраля во Львове.

Документ заключен на основании Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины, которое 22 января 2012 года в Киеве подписали лидеры политических сил, говорится в сообщении.

Р.ИЛИК, И.СЕХ и С.КУБИВ объявили о координации действий трех областных организаций политических партий во Львовской области для борьбы с «антинародным режимом ЯНУКОВИЧА и его представителями на местах и восстановлении истинного народовластия».

Как отмечалось во время подписания, соглашение предусматривает заключение соответствующих соглашений между всеми районными и городскими партийными организациями во Львовской области и согласование общих политических принципов и подходов на всех уровнях местных советов.

Следующим шагом участников соглашения будет проведение собраний с участием руководителей районных организаций трех политических сил, руководителей фракций в местных советах и руководителей местных советов, принадлежащих к упомянутым политическим силам.

Политические силы, которые подписали соглашение, обязуются согласовывать позицию по деятельности областной и районных государственных администраций во Львовской области и будут координировать действия по обеспечению подготовки и проведения честных выборов народных депутатов Украины, установлению их честных результатов, недопущению фальсификации голосования и искажения волеизъявления граждан.