Азаров «очень жалеет», что попал в правительство

Премьер-министр Украины Николай Азаров жалеет, что пошел работать в правительство. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что при всех своих научных регалиях пошел работать в правительственные структуры, Николай Азаров сказал: «Очень жалею».

Напомним, 24 ноября прошлого года премьер-министр Украины Николай Азаров стал почетным профессором Евразийского национального университета имени Гумилева в Казахстане.

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