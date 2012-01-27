Азаров «очень жалеет», что попал в правительство
18:46, 27 января 2012Политика
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Ответил студентам
Премьер-министр Украины Николай Азаров жалеет, что пошел работать в правительство. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова.
Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что при всех своих научных регалиях пошел работать в правительственные структуры, Николай Азаров сказал: «Очень жалею».
Напомним, 24 ноября прошлого года премьер-министр Украины Николай Азаров стал почетным профессором Евразийского национального университета имени Гумилева в Казахстане.
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