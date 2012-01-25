Наливайченко: процесс над Луценко - варварство

Председатель политсовета «Нашей Украины». Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует от власти немедленно освободить экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и прекратить издевательство над ним.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«То, что сегодня происходит в так называемом «процессе» над Юрием ЛУЦЕНКО, нельзя назвать иначе, как варварство. Почти полтора года человека держат за решеткой без каких-либо публичных доказательств и, по существу, подвергают пыткам. Общественность приучают, что это нормально. Это – ненормально, к этой дикости нельзя так долго относиться толерантно. Как мы видим, все обвинения завершаются ничем. Власть должна немедленно прекратить издевательство над Юрием ЛУЦЕНКО и выпустить его на свободу», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил о своем обращении к руководству Европейской Народной Партии относительно необходимости сформировать международную медицинскую комиссию для обследования состояния здоровья украинских политзаключенных. «Я обновляю свое обращение, выраженное на встречах с руководителями Европейской Народной Партии, о том, чтобы сформировать международную медицинскую комиссию для обследования состояния здоровья украинских политзаключенных», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что, нарушая Конституцию Украины, суд игнорирует понятие презумпции невиновности и уже более года безосновательно содержит в заключении людей, вина которых не является доказанной, а судебные заседания превращены в многочасовые сеансы физических и моральных издевательств.

«Нынешней власти и ее конкретным представителям не избежать ответственности за незаконные решения, в том числе за преследование оппозиционных политиков. Убежден, что в случае победы оппозиционных сил на парламентских выборах, теперешние политически заказные приговоры лидерам оппозиции будут немедленно пересмотрены, а чиновники и судьи, которые были причастны к незаконным действиям и политическим репрессиям, понесут наказание», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2011 года во время встречи в Киеве В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал председателя Европейской Народной Партии Вилфреда МАРТЕНСА способствовать в направлении международной группы медицинских экспертов для безотлагательного обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных в Украине и их немедленного освобождения.

«От имени Комитета сопротивления диктатуре обращаюсь к Европейской Народной Партии способствовать тому, чтобы Европейская комиссия совместно с организацией Красного Креста и европейским филиалом организации «Врачи без границ» сформировали независимую группу медицинских экспертов для безотлагательного обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных и их немедленного освобождения», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.