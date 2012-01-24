У Азарова назвали абсурдом данные, что он мог написать заявление об отставке

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО называет абсурдом и провокацией информацию СМИ о том, что глава правительства якобы подавал заявление о своей отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛУКЬЯНЕНКО сообщил сегодня журналистам.

«Абсурд. Это, к сожалению, не первая и не последняя провокация в отношении премьер-министра. Он человек ответственный и эмоциям не поддается, провокациям не поддается. Подобные вещи ему ни настроения не испортили, ни с пути собьют», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

*** Сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что якобы премьер-министр Н.АЗАРОВ после отставки министра финансов Федора ЯРОШЕНКО также написал заявление об уходе "по собственному желанию", однако Президент Украины его отставку не принял.