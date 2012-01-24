Луценко обозвал прокурора клопом и заявил отвод

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил отвод одному из трех представителей государственного обвинения в суде, прокурору Дмитрию ЛОБАНЮ за распространенную им на пресс-конференции неправдивую, по его словам, информацию относительно обвинений, которые выдвигаются экс-министру.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.ЛУЦЕНКО обратился сегодня к Печерскому райсуду Киева в начале заседания по его делу.

«Представитель гособвинения на пресс-конференции на всю страну заявил, что все из допрошенных 83 свидетелей подтвердили обвинения, которые выдвигаются мне... Это является откровенной наглой ложью», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Обращаясь непосредственно к Д.ЛОБАНЮ, экс-министр заявил, что тот выполняет политический заказ, «является обычным шулером, клопом, который живет за счет других». Ю.ЛУЦЕНКО также назвал Д.ЛОБАНЯ «трусом, балбесом и подлецом».

При этом он пообещал, что независимо от того, удовлетворит или не удовлетворит суд его ходатайство об отводе прокурора, также обратится с соответствующим иском в суд к Д.ЛОБАНЮ.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству.

Как сообщал УНИАН, 20 января на пресс-конференции представитель государственного обвинения Д.ЛОБАНЬ заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО намеренно срывает судебные заседания.

Кроме того, отметил Д.ЛОБАНЬ, по делу Ю.ЛУЦЕНКО уже было допрошено 83 свидетеля, и все они подтвердили фактические обстоятельства инкриминируемого преступления.

В то же время, по словам представителя гособвинения, защита умышленно искажает общественное мнение и распространяет те сведения, которые были бы выгодны только подсудимому.