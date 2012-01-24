Тарасюк опровергает слова о слиянии с «Батькивщиной»

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК опровергает информацию о слиянии НРУ с «Батькивщиной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, так Б.ТАРАСЮК прокомментировал заявление заместителя председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея ШКИЛЯ о том, что в этом году в «Батькивщину» вольются партия «Реформы и порядок» и НРУ.

«Народный рух Украины был и остается партнером «Батькивщины» на следующих парламентских выборах», – сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что НРУ является членом Комитета сопротивления диктатуре и выступает за создание единого списка.

«Мы выступаем за создание политического блока, но поскольку блоки не могут юридически идти на выборы, мы соглашаемся с тем, чтобы одна из партий была избрана той партией, которая будет выставлять общий список от этого политического блока. По моему мнению, это может быть «Батькивщина»», - сказал он.

«Однако, замечу, что слияние Народного руха Украины с «Батькивщиной» не ставилось на повестку дня», – подчеркнул Б.ТАРАСЮК.