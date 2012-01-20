Попов поручил всем службам мобилизироваться: зима отдает долги

11:30, 20 января 2012
Политика
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Работой коммунальщиков недоволен

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов провел экстренное совещание по вопросам преодоления следствий ненастья. Как сообщает пресс-служба КГГА, лидер поручил всем коммунальным службам мобилизироваться и вывести на улице города всю снегоуборочную технику.

Александр Попов выразил неудовлетворение сегодняшней работой коммунальщиков в условиях снегопада и заверил, что лично будет контролировать ситуацию с уборкой снега.

«Зима решила отдать нам долги. Однако, в арсенале города достаточно снегоуборочной техники, чтобы быстро справиться с ненастьем. Мы должны приложить максимальные усилия, потому что теперь ситуация на дорогах чрезвычайно сложная. Я лично буду контролировать работу всех служб», – подчеркнул Александр Попов.

Он поручил первому заместителю председателя КГГА Александру Мазурчаку лично объехать с проверкой улицы города, и, по результатам провести еще одно оперативное совещание по вопросам работы коммунальных служб в условиях непогоды.

В связи с сильным снегопадом, 20 января и в следующие выходные 21-22 января, КК «Киевавтодор» проводит работу по очистке дорожной сети и вывозу снега с автодорог города.

Сейчас на дорогах работает около 300 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Около 500 человек работают на улицах города, очищая от снега остановки общественного транспорта, подходы к подземным пешеходным переходам и тротуарам.

Киевская городская государственная администрация призывает водителей быть осторожными, не парковаться в центре города, не создавать аварийных ситуаций и четко придерживаться правил дорожного движения.

ГАИ города Киева обращается к водителям с просьбой двигаться с включенными ближними фарами, или включенным противотуманным светом. Также ГАИ рекомендует владельцам автомобилей, ради безопасности движения, как можно скорее заменить летнюю резину на колесах на зимнюю.

 

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