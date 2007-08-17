БЮТ: в Киеве ведётся незаконный демонтаж политической рекламы блока

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что «в эти минуты в Киеве продолжается незаконный демонтаж политической рекламы БЮТ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по оперативной информации, «на мосту Патона сейчас уничтожают остатки политической рекламы нашего блока. Также только что стало известно о том, что демонтирован бил-борд Блока Юлии Тимошенко на проспекте Бажана”.

БЮТ призывает представителей средств массовой информации “сообщить обществу об уничтожении законно установленной рекламы нашей политической силы и грубом применении административного ресурса мэрией ЧЕРНОВЕЦКОГО в интересах Партии регионов”. БЮТ предупреждает, что уже в ближайшие дни на месте демонтированных носителей будет установлена реклама Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила: "Сегодня ЯНУКОВИЧ дал команду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, а тот дал команду снять наши бил-борди и растяжки по всему городу". По ее словам, представители компаний, которые занимаются размещением рекламы БЮТ, сообщали, что на них оказывается давление со стороны власти.