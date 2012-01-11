В Минздраве заявляют, что у Тимошенко нет проблем с давлением

Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО удовлетворительное и стабильное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам в Харькове заместитель председателя комиссии Министерства здравоохранения Галина СИРОШТАН сегодня после общения с Ю.ТИМОШЕНКО в камере Качановской исправительной колонии.

«Состояние здоровья не ухудшилось, состояние здоровья стабильное», - сказала Г.СИРОШТАН.

Обо всех других деталях осмотра она не сообщила, сославшись на то, что законодательство запрещает разглашать состояние здоровья пациента.

Отвечая на вопрос журналистов, Г.СИРОШТАН отметила, что «с давлением проблем нет». По ее словам, остаются актуальными те рекомендации врачей, в частности, массаж и физкультура, которые были назначены накануне.

Врачи, которые сегодня общались с Ю.ТИМОШЕНКО, отметили, что «человеческий и профессиональный контакт» с ней «нормальный».

По словам врачей, условия в камере, где находится Ю.ТИМОШЕНКО, остаются нормальными.

В то же время врачи не дали ответ на вопрос УНИАН, в каком состоянии находится сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, то есть «лежит, ходит или сидит», опять сославшись на нормы законодательства.

Говоря о возможности осмотра Ю.ТИМОШЕНКО иностранными врачами, начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН сказал, что в том случае, если Минздрав введет в состав комиссии иностранных специалистов, им будет разрешено работать с Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя ситуацию относительно ухудшения здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в ночь на 7 января, И.ПЕРВУШКИН заявил, что вокруг этого происходит «много инсинуаций».