«Свободе» запретили праздновать день рождения Бандеры в Одессе

Одесский окружной административный суд вечером 29 декабря принял постановление о запрете проведения массовых акций и митингов к годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Одессе 1 января 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

В сообщении отмечается, что причиной запрета могло стать то, что пророссийские организации подали в Одесский городской совет заявки на проведение своих мероприятий в то же время по тому же маршруту.

"Аналогичным образом были сорваны уже несколько наших мероприятий» - отмечается в сообщении.

В то же время партия собирается отметить годовщину со дня рождения С.Бандеры другими уличными акциями, которые не были запрещены судом.

«Запрет властью марша не означает, что украинские националисты откажутся от своих намерений. День рождения Степана Бандеры отметят другими уличными акциями, которые не запрещены судом", - сказал председатель Одесской областной организации ВО "Свобода" Павел КИРИЛЕНКО.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Калушского уезда в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года. 20 октября 1959 года С.Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

17 ноября 1961 года немецкие судебные органы установили, что Б.Сташинский убил С.Бандеру по приказу советского руководства.