Безработным экс-нардепам украинцы в этом году заплатили 82 миллиона

В текущем году из государственного бюджета на помощь безработным народным депутатам было потрачено 82 млн. грн.

Об этом пишет газета “Сегодня” (№294 от 29 декабря) со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Такая сумма объясняется тем, что по закону, до тех пор пока экс-депутат не найдет новую работу, государство выплачивает ему ежемесячно первый год всю зарплату, а далее — по 50%.

Всего же в 2011 году, по данным аппарата ВР, на льготы для депутатов из госбюджета потрачено 86 млн. грн.

При этом, по данным издания, каждый депутат на «заслуженном отдыхе живет в 14 раз лучше обычного пенсионера». «Среднее денежное довольствие экс-избранника — 15 тыс. 717 грн. По данным Пенсионного фонда, таких «стариков» у нас 950, и каждый год государство тратит на них больше 179 млн. грн. Такое же количество рядовых пенсионеров обходится казне в 12,8 млн. в год (средняя пенсия по стране — 1129 грн.).