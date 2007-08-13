У Тимошенко просят ПР выяснить, что именно нюхает Черновил

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко обратилась к Партии регионов с просьбой "внимательно следить за тем, что именно курит или нюхает Тарас”. Такое обращение появилось, уточняют в пресс-службе БЮТ, “учитывая очередную «укурку» Тараса Черновола и его галлюциногенные заявления”.

Речь идет об утверждении такого содержания: “Да, нам известно, что на следующей неделе Тимошенко запланировала новую провокацию. Она будет инсценировать драку якобы пьяных шахтеров с якобы прогрессивной молодежью в Донецке. Мы знаем об этом сценарии и уже предупредили о нем правоохранительные органы”. Такие слова Черновола обнародованы на сайте Партии регионов.

“Что же касается драки шахтеров с прогрессивной молодежью, о которой говорил Тарас, - заявляют в пресс-службе БЮТ, - то мы разумеется не додумались до такого креатива, но если под «прогрессивной молодежью» имеется в виду сам Тарас Черновил, то было бы неплохо, если бы шахтеры навешали ему подзатыльников”.