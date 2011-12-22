Украинская партия предлагает оппозиции свое имя

Украинская партия поддерживает обращение Юлии ТИМОШЕНКО к оппозиционным силам о консолидации и объединении ради будущего Украины на основе нейтральной партии с выдвижением единого списка на парламентских выборах 2012 года.

«Считаем обращение правильным и своевременным», - говорится в заявлении Политического совета Украинской партии, переданном УНИАН.

«Причин для этого несколько, - считают в Политсовете УП. - Стремительно растут внешние угрозы. Мир еще больше углубляется в финансовый кризис, замедляются темпы роста экономик в крупнейших странах мира, гарантах экономической стабильности – США и Китае, обостряются отношения на Ближнем Востоке, далеко не однозначные процессы происходят в Российской Федерации».

Не менее значимыми являются изменения в Украине, говорится в заявлении: «свертывание демократических прав и свобод, несостоятельность и нежелание отстаивать национальные интересы, сепаратистские заявления об отделении того или другого региона, сознательное попустительство провокациям, которые делят общество пополам, наподобие девятого мая во Львове или ограничение в правах чернобыльцев, афганцев и в целом пенсионеров, фактически вето на проведение национально-патриотических мероприятий на главной площади страны».

Украинская партия отмечает, что «с самого начала политических процессов новейшей истории выразила свою четкую позицию – необходима консолидация и объединение вокруг морально-этических ценностей. Это собственно тот крепкий фундамент, после возведения которого можно складывать кирпичи украинской государственности. Украинская партия считает, что таким фундаментом должна была бы стать «Хартия деловой, административной, общественной и политической этики Украины». Мы поддержали все предложенные инициативы объединения оппозиции. К сожалению, полноценного единения так и не состоялось».

«Хотим обратить внимание общественности, что вместе с заявлением Ю.ТИМОШЕНКО страна получила еще один шанс. Утратив и его, можем потерять Украину», - отмечается в заявлении.

Председатель Украинской партии Игорь НАСАЛИК заявляет, что партия - «за межпартийный политический диалог, основанный на принципах равенства и уважения друг к другу. Цель – выработка принципов честного поведения на выборах. Для этого политическим лидерам следует отложить в сторону свои обиды и амбиции, сесть за стол переговоров и заключить «Меморандум о совместных действиях».

«Украинская партия призывает к объединению все оппозиционные патриотические силы и движения. К объединению с целью выступления единым объединенным фронтом, выдвижения единого списка, а также с целью избежания деструктивной конкуренции в мажоритарных округах и выдвижения единого кандидата по каждому мажоритарному округу», - говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается: «Понимая, что хрустально чистых партий практически не существует, Украинская партия предлагает общественности рассмотреть возможность объединения оппозиции под своим именем, а именно – Украинской партии».