Политолог считает, что ЕС фактически «слил» Украину России

Парафирование как технический момент не может быть критерием успешности саммита Украина-ЕС, более важными являются заявления, прозвучавшие на этом мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО 20 декабря во время встречи с журналистами и экспертами в Брюсселе.

Важным моментом, по мнению К.БОНДАРЕНКО, стало то, что стороны заявили об успешном завершении переговоров по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь остается техническая сторона – парафирование соглашения, после чего начинается самый сложный процесс – подписание и ратификация парламентами 28 стран (Украины и всех стран ЕС). «На этом этапе украинским дипломатам придется проявить чрезвычайное умение и переговорные способности, а Украине - пройти через серьезные внутренние реформы», - отметил политолог.

В то же время он выразил обеспокоенность позицией Евросоюза относительно газовых переговоров Украины с Россией, поскольку ЕС фактически «умыл руки» и отказался выступить в роли третейского судьи, отметив лишь, что главный вопрос для него – чтобы Европа не чувствовала неудобств по поводу поступления энергоносителей. Такая позиция, по мнению К.БОНДАРЕНКО, прямо противоречит основам Европейского энергетического содружества, членом которого является и Украина.

В то же время, по словам К.БОНДАРЕНКО, вызывает удивление согласие стран Евросоюза на строительство газопровода «Южный поток» и газохранилищ на территории Сербии, что является прямым ударом по энергетической и национальной безопасности Украины.

«В таких условиях в кругах экспертов – и у меня лично – возникает вопрос: а зачем Украине находиться в Европейском энергетическом содружестве?», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Он также подчеркнул, что на саммите европейская сторона говорила не столько о деле экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, сколько об общих вопросах процессов демократизации в Украине. Очевидно, по его мнению, «руководители ЕС, наконец, поняли ту ситуацию в энергетической сфере, в которую Ю.ТИМОШЕНКО загнала Украину благодаря газовым договоренностям».

Кроме того, К.БОНДАРЕНКО выразил обеспокоенность состоянием переговоров по внедрению безвизового режима для Украины, отметив, что сейчас к Украине в вопросе получения виз применяются значительно более жесткие санкции, чем в отношении балканских стран или даже России.

На встрече присутствовали, в частности, Томаш БЕЛЕЦКИЙ, корреспондент «Газеты Выборчей»; Дедерик КРАМЕРС, шеф-редактор Oekraïne Magazine; Андрей ПАНЮХОВ, старший советник Миссии Российской Федерации при ЕС; Аманда ПОЛ, политический аналитик Европейского политического центра; Изабель ПЕЛЬЕ, старший советник Постоянного представительства Франции при ЕС.