Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает пресекать попытки давления на СМИ со стороны властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

“Я буду всегда жестко пресекать любые действия, направленные против достоинства, жизни, здоровья журналистов, попытки давления на СМИ со стороны чиновников, со стороны власти или политиков”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“В то же время я надеюсь, как и любой гражданин нашей страны, видеть качественные, объективные журналистские материалы по важным вопросам общественной жизни, ведь ценность свободы слова не только в праве говорить что хочешь, но и в способности говорить правду”, – отметил Президент.