Суд решил, что диагноз Тимошенко - для широкого доступа

12:23, 20 декабря 2011
Политика
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В ходатайстве об отводе отказали

Апелляционный суд Киева отказал защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в отводе судьи Елены СИТАЙЛО, председательствующей по делу по рассмотрению жалобы на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено после пребывания коллегии судей в совещательной комнате.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - объявила судья.

Согласно решению, диагноз Ю.ТИМОШЕНКО не имеет статуса информации, ограниченной к доступу.

Таким образом, коллегия судей поддержала позицию стороны обвинения об отсутствии оснований для отвода судьи.

Присутствующие в зале народные депутаты встретили это решение возгласами «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, защита заявила об отводе председательствующей судьи Е.СИТАЙЛО за обнародование на заседании суда диагноза Ю.ТИМОШЕНКО.

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