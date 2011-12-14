45% украинцев хотят в ЕС (опрос)

Более половины украинцев не желают выезжать на постоянное жительство в другие страны.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, об этом свидетельствуют данные проведенного социологического исследования.

Так, в ходе опроса выяснилось, что 52,5% респондентов не согласились бы выехать из Украины на постоянное жительство в другую страну, если бы у них была такая возможность.

В то же время четверть (25,2%) сказали, что готовы выехать в страны Европейского Союза. Заявили, что выехали бы в страны Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), 10,2% опрошенных. Другие варианты ответов дали 1,8% респондентов. Отказались ответить – 10,3%.

Также опрос показал, что среди граждан Украины преобладает положительное отношение к вступлению Украины в Европейский Союз. Согласно результатам исследования, поддерживают вступление в ЕС 45,0% опрошенных, против вступления – 34,2%. В то же время значительное количество (20,7%) граждан воздержались от ответа.

В то же время, как отмечает большинство респондентов (55,8%), практические действия украинской власти не соответствуют ее евроинтеграционным декларациям (лишь 12,3% указывают на соответствие действий власти этим декларациям). При этом затруднились ответить на вопрос аж 31,8% опрошенных.

37,4% опрошенных считают, что они лично выиграют, если Украина вступит в ЕС, 26,5% – что проиграют. 27,0% считают, что они выиграют от вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, 23,5% – что проиграют. Но при этом значительный процент граждан Украины не может ответить на поставленные вопросы относительно выигрыша от вступления в ЕС или Таможенный союз (соответственно, 36,2% и 49,5%).

Так же 45,9% опрошенных оценивают уровень своей информированности о Европейском Союзе как средний, 36,4% - как низкий, 8,8% не имеют никакой информации, и только 4,4% оценивают его как высокий. Ниже является уровень информированности о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана (соответственно, 35,3%, 40,6%, 15,0% и 4,4%).

Опрос показал, что большинство граждан Украины (64,1%) характеризуют украинско-российские отношения как нестабильные, 20,3% - как хорошие, и 9,0% – как плохие. При этом чаще политику Украины относительно России респонденты называют неопределенной и противоречивой (38,3%), примерно так же они характеризуют и политику России относительно Украины (34,3%).

Чаще граждане Украины ожидают, что в ближайшие годы отношения между Украиной и Россией не изменятся (так считают 38,1% опрошенных), на улучшение надеются 30,9%, ожидают их ухудшения 12,4%.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 3 по 8 ноября 2011 г. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.