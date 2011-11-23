Азаров обнаружил, что у власти нет монополии на ложь

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономики и торговли разработать комплексную программу по контролю качества продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.

Перед этим премьер напомнил о проведенной по заказу правительства проверке качества пищевых продуктов в Киеве и Киевской области, которая выявила, что ни один мясомолочный продукт не отвечает стандартам, заявленным на их упаковках.

Премьер-министр возмутился тому, что сегодня производители недобросовестно относятся к своей работе, обманывают покупателей.

«И этот производитель еще стремится в ЕС, чтобы его защищало государство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что евроинтеграция должна начинаться с добросовестной работы каждого.

Н.АЗАРОВ сказал, что государство должно более придирчиво относиться к вопросам контроля качества продуктов. Именно поэтому он поручил Министерству экономики и другим профильным ведомствам, включая Академию наук, разработать «Комплексную государственную программу по управлению качеством продуктов».

Также премьер подчеркнул, что правительство должно ликвидировать юридические пробелы в сфере защиты прав потребителей. Он напомнил, что 5 июля 2011 года утратил действие декрет Кабмина, который регулировал, в частности, вопрос проверки производителей продовольственных товаров.

«Это привело к тому, что сфера фактически осталась без контроля, а куда же тем временем смотрела Госпотребинспекция?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он поручил председателю этого ведомства немедленно заняться данным вопросом, а также высказал мнение, что нужно способствовать тому, чтобы парламент принял необходимые законы.

«Нам нужно немедленно пересмотреть регуляторную политику Кабмина в сфере прав потребителей», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что это должно происходить на принципах дерегуляции предпринимательской деятельности, обеспечения полной свободы за исключением двух сфер: когда речь идет о здоровье и безопасности граждан.

«Здесь контроль, наоборот, нужно усиливать», - сказал Н.АЗАРОВ.