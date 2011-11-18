Трое шахтеров заявляют о репрессиях и угрожают голодовкой под Кабмином

Трое луганских шахтеров, сотрудники ОП «Шахта «Должанская капитальная» и ОП «Шахта «Красный партизан» (ГП «Свердловантрацит») заявляют о политических репрессиях и готовности начать голодовку, если руководство предприятия уволит их с работы.

Об этом УНИАН сообщил председатель союза объединения граждан «Трудовое движение «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, после участия горняков 3 ноября в Луганске в акции в поддержку требований Всеукраинской общественной организации «Никто кроме нас» об отставке Верховной Рады, на них со стороны руководства шахт было оказано давление, которое закончилось инициированием их увольнения.

«Причины увольнения взяты с потолка, начиная от вымышленных прогулов и заканчивая «неправильно» заполненной врачами карты профосмотра, а одному из шахтеров в предписании так и написали, что причиной увольнения является отсутствие на работе по причине участия 03. 11. 11 г. в акции протеста», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что на данный момент горняки не уволены, поскольку профсоюзные организации отказываются «давать добро руководству на их увольнение». Вместе с тем К.ИЛЬЧЕНКО связывает действия руководства шахт с политикой областной власти.

«Областная власть сознательно дала команду расправиться с теми, кто принимал активное участие в акции, невзирая на их права и свободы. Но профсоюзные организации будут стоять до последнего на защите горняков», - подчеркнул К.ИЛЬЧЕНКО.

Он также заявил, что три горняка уже приняли решение начать голодовку у стен Кабмина в случае их увольнения.

«Предшествовать голодовке будет масштабная акция протеста с участием шахтеров, железнодорожников, предпринимателей Луганской области», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.