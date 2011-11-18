Тимошенко сделают рентген только по решению суда

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявляет, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вне СИЗО необходимо решение суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.АНИЩЕНКО заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству.

«Чтобы обследовать ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) рентгенологически и томографически - для этого нужно поручение или решение Апелляционного суда г.Киева. И мы готовы оказать помощь, если получим решение Апелляционного суда», - сказал министр здравоохранения.

Он подчеркнул, что ни комиссия Минздрава, которая проводила обследование Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, ни само министерство не выполняет никаких политических заказов.

По словам А.АНИЩЕНКО, руководство пенитенциарной службы решает, кого допускать к Ю.ТИМОШЕНКО для предоставления медицинской помощи.

Он добавил, что медики больше 20 раз приходили в СИЗО, чтобы обследовать Ю.ТИМОШЕНКО, однако она соглашалась на обследование всего 5 раз.

А.АНИЩЕНКО добавил, что экс-премьеру поставлен диагноз и назначено лечение, которое ей предоставляется.

Министр здравоохранения также заметил, что в заключениях комиссии Минздрава даны рекомендации о необходимости проведения Ю.ТИМОШЕНКО магнитно-резонансной томографии.

В свою очередь защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО опроверг слова министра и попросил предоставить копию документов, в которых это указано.

В ответ министр здравоохранения отметил, что не намерен спорить с С.ВЛАСЕНКО по этому вопросу.

«Я говорю то, что я хорошо знаю, и что знают мои коллеги. Обратитесь в суд и получите данный документ», - добавил министр, обращаясь к С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела исследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации о дальнейшем медикаментозном лечении».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинскую помощь.