Федерация профсоюзов получила нового председателя

Сегодня на IV заседании Совета Федерации профсоюзов Украины члены совета большинством голосов избрали на должность председателя ФПУ Юрия КУЛИКА.

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре Федерации профсоюзов Украины.

*** Ю.КУЛИК родился в 1949 году. Окончил Запорожский государственный педагогический институт по специальности «учитель украинского языка и литературы».

Работал журналистом. С 1972 года – первый секретарь Софиевского райкома комсомола, руководитель лекторской группы Днепропетровского обкома комсомола, ответственный организатор ЦК ЛКСМУ.

С 1980 по 1993 год - инструктор секретариата, помощник председателя Укрпрофсовета, руководитель пресс-центра Федерации независимых профсоюзов Украины.

В дальнейшем был заместителем руководителя управления Государственной налоговой администрации Украины, главным редактором журнала «Вестник налоговой службы Украины», заместителем руководителя Главного управления организационно-кадровой работы и взаимодействия с регионами – руководителем Управления взаимодействия с центральными и местными органами государственной власти Администрации Президента Украины, заместителем руководителя группы советников премьер-министра Украины.

В марте 2009 года был избран заместителем председателя ФПУ, а через два года - первым заместителем председателя ФПУ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Василий ХАРА заявил о своей отставке с должности председателя ФПУ. В медиа-центре ФПУ сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».