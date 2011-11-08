Журналистов приглашают на мастер-класс известного фотографа

Независимый медиа-холдниг «Эволюшен-Медиа» приглашает журналистов на творческий вечер и презентацию фоторабот известного британского фотографа Эда ГОЛДА, которая состоится 9 ноября в 18:00 в конференц-зале «Эволюшен-Медиа» по адресу ул. Жилянская, 12-А. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Э.ГОЛД известен своими фотосъемками по всему миру, он работал в Афганистане, на Аляске, в Аргентине, Великобритании, США. Является автором более 20 книг.

Полное резюме фотографа можете посмотреть по ссылке.