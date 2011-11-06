Турчинов и Власенко собирают пресс-конференцию

О новых делах против Тимошенко

В понедельник, 7 ноября, в 10.30, состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», тема пресс-конференции: «Новые дела против Юлии Тимошенко». Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов проводится по телефону: 067-230-17-05.

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