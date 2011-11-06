Турчинов и Власенко собирают пресс-конференцию
14:55, 06 ноября 2011Политика
3265 0
О новых делах против Тимошенко
В понедельник, 7 ноября, в 10.30, состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», тема пресс-конференции: «Новые дела против Юлии Тимошенко».
Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Туровская, 13.
Аккредитация журналистов проводится по телефону: 067-230-17-05.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter