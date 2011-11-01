Генконсул РФ в Крыму посмеялся над подарком украинского МИДа

Генерального консула России в Крыму Владимира Андреева рассмешили действия Министерства иностранных дел Украины, которое передало учебник украинского языка для русскоязычных людей и русско-украинский разговорник.

«Вы напишите, что я долго смеялся в трубку. Это похоже на клоунаду, а не ответ на серьезно поставленный вопрос, - сказал генконсул сайту «Крым.Комментарии». - Я думал, словарь передадут медицинский, а тут передают учебник. Учебник у меня есть. А, в принципе, не напасутся словарей. Это ж не мне надо, а тем бабушкам, российским гражданкам, которые ко мне приходят и жалуются на эти инструкции (инструкции к лекарствам на украинском языке). Их много. У меня как социальное бюро здесь».

Генколсул также отметил, что "не говорил об опасности для жизни украинского языка".

«Это глупые заголовки. А то, что я говорил – это реальная ситуация, когда кто-то приходит в аптеку, требуется лекарство и получает инструкцию на украинском языке и только на украинском», - сказал Андреев.

На вопрос журналистов, что он сделает со словарем, когда его получит, Андреев сказал: «Поставлю на полку и буду на него смотреть. У меня словари есть украино-русские. Не надо приуменьшать мои попытки выучить украинский язык, я достаточно далеко в нем продвинулся. Но не настолько далеко, чтобы разбираться в тонкостях терминологии. А мне это требуется – возраст, когда уже пошаливает сердце, а тут еще ничего не понимаю. То есть это немножко отражение моих собственных проблем».

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины передало генеральному консулу России в Симферополе Владимиру Андрееву учебник украинского языка для русскоязычных людей и русско-украинский разговорник в ответ на жалобы генконсула по поводу недостаточного присутствия русского языка в Крыму.

«Мы отреагировали на заявления генконсула России в Симферополе единственно возможным способом. Пользуясь случаем, мы приобрели и передали через посла Российской Федерации в Украине для господина Андреева учебник украинского языка для русскоязычных людей и русско-украинский разговорник. Мы надеемся, что это поможет господину Андрееву исполнять свои функции в Крыму».

Напомним, генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Владимир Андреев заявил, что «ситуация в отношении русского языка (в Крыму) не приемлема и искусственно навязана».