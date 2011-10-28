Генконсул РФ говорит, что в Крыму украинский язык угрожает жизни людей

«Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в должной степени настойчивости». Об этом заявил Генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября.

По мнению дипломата, «ситуация по русскому языку (в Крыму) неприемлемая и искусственно навязанная». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это требуется подавляющему большинству проживающих здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал никакого серьезного аргумента против придания русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое сняло бы много проблем».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация по русскому языку какая-то неестественная, ненормальная». И привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какое-то лекарство, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не пойму, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общеупотребляемых терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу для жизни людей. «И это права людей, которые нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в должной степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с российской программой обучения. «В Крыму есть только одна русскоязычная школа с российской программой - это восьмая школа в Севастополе (школа №8 Министерства обороны РФ – УНИАН). А таких школ по Крыму, естественно, с согласия местных и киевских властей, должно быть 10, 15. Там должны по желанию учиться дети по российской программе, чтобы потом продолжать обучение в России, да не обязательно в России, где угодно. С глубокими знаниями, в том числе в области родного русского языка, для них будут открыты огромные перспективы», - сказал дипломат. Вместе с тем он выразил сожаление, что «но на это пока не хватает ни внимания, ни ресурсов».