В отношении врача, который допустил смерть пациентки, возбудили дело

В Кировоградской области возбуждено уголовное дело по факту неподобающего исполнения врачом профессиональных обязанностей, что привело к смерти женщины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

В ходе досудебного следствия установлено, что заведующий хирургическим отделением Бобринецкой центральной районной больницы во время операции острого аппендицита у 38-летней женщины избрал неверную методику оказания медицинской помощи. Это привело к возникновению осложнений, повлекших смерть женщины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый также является депутатом Бобринецкого районного совета 6-го созыва. Продожается следствие.