Чернобыльцы требуют, чтобы к ним вышли Литвин и Ефремов

Чернобыльцы, пикетирующие Верховную Раду, требуют, чтобы к ним вышли председатель парламента Владимир ЛИТВИН и лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги с символикой «Союза Чернобыль Украины», а также транспаранты с лозунгами: «Остановили атом – остановим «беспредел» Кабмина», «Инвалиды-чернобыльцы, не допустим отмены льгот!»

На данный момент акция протеста проходит мирно и без столкновений.

Кроме того, в парламент прибыли около 70 акционеров «Житомирських ласощів», которые протестуют против рейдейского захвата их предприятия. Они держат плакаты с надписями: «Остановите произвол чиновников относительно «Житомирських ласощів!».