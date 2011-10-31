БЮТ не понимает, почему в ВР тормозят законопроект Януковича

Фракция "БЮТ-Батьківщина" настаивает на рассмотрении во втором чтении законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета парламента лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Иван КИРИЛЕНКО.

Он выразил удивление, что в проекте повестки дня ВР на текущую неделю данного законопроекта нет, хотя он был внесен в парламент Президентом Украины как безотлагательный.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что указанный законопроект до сих пор еще «не рассмотрел комитет». «Комитет не подал такого предложения и комитет до сих пор еще не рассмотрел законопроект для второго чтения», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что по поводу ключевых вопросов необходимы будут консультации между политическими силами в парламенте.

Также лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" И.КИРИЛЕНКО обратился к председателю Верховной Рады по поводу того, что нарушается законодательство и народным депутатам не дают возможности встретиться с лидером «Батьківщини» Юлией ТИМОШЕНКО. «Три месяца, как ТИМОШЕНКО в тюрьме, за три месяца ни один народный депутат нашей фракции не смог попасть к ТИМОШЕНКО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в данный законопроект, которые касаются декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.