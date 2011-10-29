За 10 лет Партия регионов "увеличилась в тысячи раз"
20:48, 29 октября 2011Политика
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Добкин вручал партбилеты
Председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной организации Партии регионов Михаил ДОБКИН заявляет, что за 10 лет Партия регионов «увеличилась в тысячи раз и выросла в крупнейшую политическую силу в Украине и всей Европе».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время вручения партийных билетов в рамках празднования 10-летия Харьковской городской организации партии.
Партбилеты получили первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ, почетный консул Республики Армения в Харькове Армен АСЛАНЯН и еще 12 деятелей культуры, спортсменов, активистов.
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