Янукович обещает сюрприз в 2013-м

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина и Бразилия решительно настроены активизировать работу над проектом «Циклон-4 – Алкантара».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью бразильской газете O Globo.

«Мы уже инвестировали 100 млн. дол., и я не сомневаюсь, что этот проект станет реальностью в ближайшее время. Задача – завершить в 2013 году все начальные работы для запуска ракет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что согласно графику работ украинская сторона изготовляет необходимое для проекта космическое оборудование, Бразилия, со своей стороны, завершила строительство порта в Алкантаре, который необходим для доставки этой техники из Украины.

Президент напомнил, что в 2004 году – на момент старта этого проекта - в Украине, к сожалению, начинался «сложный период низкой политической стабильности», и внутренние проблемы осложнили процесс принятия необходимых решений.

«Сейчас, после выборов в обоих государствах, проект будет развиваться быстро. Я позвонил Президенту Дилме РУССЕФФ после ее вступления в должность и сообщил о нашем решении интенсифицировать работу», - отметил глава Украинского государства.

«Как обычно бывает в таких проектах, мы избегаем называть конкретные даты, однако я верю, что в 2013 году нас будет ожидать хороший сюрприз», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию ракетно-космического комплекса (РКК) «Циклон-4» для запусков космических аппаратов на круговые околоземные низкие и средние орбиты и на орбиту, переходную в геостационарную, на бразильском приэкваториальном космодроме Алкантара. Реализацию проекта осуществляет созданное в 2006 году украинско-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс».

Основателями и участниками СП с украинской стороны выступают ФГИ и НКАУ, которые действуют в интересах ГКБ «Южное» и ВО «Южмаш», с бразильской – Министерство науки и технологий и Космическое агентство Бразилии. Размер уставного капитала составляет 105 млн. дол., распределение долей – 50% на 50%.

Согласно обнародованной ранее информации, первый запуск в рамках программы было намечен на 2011 год.