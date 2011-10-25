Янукович встретится с Президентом Бразилии
09:11, 25 октября 2011Политика
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Продолжается государственный визит
В рамках государственного визита в Федеративную Республику Бразилия Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится в столице страны - городе Бразилиа.
Сегодня он проведет встречи с Президентом Бразилии Дилмой РУССЕФФ и председателем Сената Национального конгресса Жозе САРНЕЕМ, сообщает пресс-служба Президента Украины.
Планируется, что в присутствии президентов двух стран будет подписан ряд двусторонних документов в области сельского хозяйства и здравоохранения.
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