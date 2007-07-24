Костенко не исключает, что УНП выйдет из мегаблока

Один из лидеров «Правицы», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает, что съезд УНП примет решение о самостоятельном участии в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эра».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам Ю.КОСТЕНКО, «возможно, Украинская народная партия сама будет идти на выборы, если так решит партийный съезд, который состоится 2 августа».

При этом он отметил, что "сейчас есть четкая позиция лидера и руководящего органа партии – Центрального Провода, чтобы УНП шла на выборы в составе единого президентского мегаблока".

«Однако окончательное решение будет принимать съезд партии», – подчеркнул лидер УНП.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отечества.