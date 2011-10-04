Итоги сессионной недели: декриминализация экономических преступлений, продажа земли, выборы
В четверг, 6 октября, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги сессионной недели: декриминализация экономических преступлений, продажа земли, парламентские выборы».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Каковы последствия принятия законопроекта о декриминализации экономических преступлений?
Вступит ли в силу с 1 января 2012 года законопроект о рынке земли в Украине?
По какой системе пройдут парламентские выборы в 2012 году?
Участники круглого стола:
1. Игорь ГРЫНИВ – народный депутат Украины («Батькивщина»).
2. Андрей ПАРУБИЙ – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»).
3. Представитель Партии регионов.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).