Итоги сессионной недели: декриминализация экономических преступлений, продажа земли, выборы

В четверг, 6 октября, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги сессионной недели: декриминализация экономических преступлений, продажа земли, парламентские выборы».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Каковы последствия принятия законопроекта о декриминализации экономических преступлений?

Вступит ли в силу с 1 января 2012 года законопроект о рынке земли в Украине?

По какой системе пройдут парламентские выборы в 2012 году?

Участники круглого стола:

1. Игорь ГРЫНИВ – народный депутат Украины («Батькивщина»).

2. Андрей ПАРУБИЙ – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»).

3. Представитель Партии регионов.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).