У Литвина говорят, что бюджет 2012 - «бред»
Баранов считает, что деньги проедаются
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий БАРАНОВ (фракция Народной партии) считает, что проект государственного бюджета на 2012 год является бюджетом “проедания”.
Об этом В.БАРАНОВ сказал в интервью "Газете по-українськи”.
“90 процентов — это зарплата врачей, учителей, оплата энергоносителей и содержание аппарата управления. На развитие что-то выделяют, только когда строят серьезные объекты в Киеве или для Евро”, - заметил председатель комитета.
В.БАРАНОВ отметил, что “проект бюджета на 2012-й — это результат 20-летней болтовни и популизма”.
“Нужно изменить всю систему. Бред — коммунистическими методами руководить рыночной экономикой. Нужна административно-территориальная реформа, чтобы организовать эффективную структуру государства, без лишних звеньев”, - подчеркнул он.
По словам В.БАРАНОВА, областные и районные государственные администрации не нужны, потому что “сегодня они выполняют функции парткома той партии, которая находится у власти”.
Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.
Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.
Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.
Правительство намерено затраты госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в частности расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.
Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.