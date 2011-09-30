У Литвина говорят, что бюджет 2012 - «бред»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Валерий БАРАНОВ (фракция Народной партии) считает, что проект государственного бюджета на 2012 год является бюджетом “проедания”.

Об этом В.БАРАНОВ сказал в интервью "Газете по-українськи”.

“90 процентов — это зарплата врачей, учителей, оплата энергоносителей и содержание аппарата управления. На развитие что-то выделяют, только когда строят серьезные объекты в Киеве или для Евро”, - заметил председатель комитета.

В.БАРАНОВ отметил, что “проект бюджета на 2012-й — это результат 20-летней болтовни и популизма”.

“Нужно изменить всю систему. Бред — коммунистическими методами руководить рыночной экономикой. Нужна административно-территориальная реформа, чтобы организовать эффективную структуру государства, без лишних звеньев”, - подчеркнул он.

По словам В.БАРАНОВА, областные и районные государственные администрации не нужны, потому что “сегодня они выполняют функции парткома той партии, которая находится у власти”.

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета, по сравнению с плановым показателем на 2011 год, сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительство намерено затраты госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в частности расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.