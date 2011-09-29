Дочке Тимошенко на речь в защиту матери хватило минуты

В рамках судебных дебатов в Печерском районном суде Киева выступает подсудимая экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которую Генеральная прокуратура обвиняет в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в суде около пяти часов выступал ее адвокат Николай СИРЫЙ.

Выступление Н.СИРОГО завершилась бурными аплодисментами присутствующих в зале.

После него с докладом, который длился немногим более одной минуты, выступила дочка Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР, которая выступает в роли защитника.

В то же время муж подсудимой Александр ТИМОШЕНКО не воспользовался возможностью выступить в судебных дебатах.