Дочке Тимошенко на речь в защиту матери хватило минуты
15:38, 29 сентября 2011Политика
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Муж от слова отказался
В рамках судебных дебатов в Печерском районном суде Киева выступает подсудимая экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которую Генеральная прокуратура обвиняет в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим в суде около пяти часов выступал ее адвокат Николай СИРЫЙ.
Выступление Н.СИРОГО завершилась бурными аплодисментами присутствующих в зале.
После него с докладом, который длился немногим более одной минуты, выступила дочка Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР, которая выступает в роли защитника.
В то же время муж подсудимой Александр ТИМОШЕНКО не воспользовался возможностью выступить в судебных дебатах.
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