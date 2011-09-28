Януковича в Варшаве ждет непростой разговор с Меркель?

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ планирует обсудить с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время встречи на этой неделе в Варшаве течение судебного процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на источники в немецком правительстве.

А.МЕРКЕЛЬ встретится с В.ЯНУКОВИЧЕМ на саммите „Восточного партнерства”, которое пройдет в столице Польши 29-30 сентября.

„Развитие ситуации в Украине оставляет „некоторые знаки вопроса” относительно стандартов демократии. Они, в частности, касаются процесса над ТИМОШЕНКО и другими оппозиционерами, а также реформ украинской Конституции”, - отметил представитель канцлера Германии.

„Это дает основания для беспокойства. Канцлер Германии выразит ему (В.ЯНУКОВИЧУ) свои сомнения”, - сказал представитель немецкого правительства, добавив, что А.МЕРКЕЛЬ недавно обсуждала эти вопросы с украинским Президентом в телефонном разговоре.

Он также отметил, что темпы европейской интеграции Украины, в том числе перспектива принятия соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли, будет зависеть от соблюдения демократических стандартов внутри страны.

„Если Юлию ТИМОШЕНКО осудят, то с политической точки зрения не могу себе представить, что парламенты всех государств ЕС ратифицируют договор (об ассоциации и зоне свободной торговли) с Украиной”, - отметил собеседник РАР.

Представитель немецкого правительства добавил, что А.МЕРКЕЛЬ решила принять участие в саммите „Восточного партнерства” затем, чтобы подчеркнуть важность этой программы ЕС.

„Очень важно, чтобы мы смотрели на „Восточное партнерство” как на важное измерение внешних отношений Евросоюза также тогда, когда внимание всех сосредоточенная на южном соседстве ЕС и событиях в арабских странах”, - сказал он.

Собеседник добавил, что А.МЕРКЕЛЬ планирует в рамках варшавского саммита, который станет вторым после инаугурации в 2009 году в Праге, провести встречу с представителями белорусской оппозиции.