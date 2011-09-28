Студентка, ударившая цветами Табачника, решила уйти из Могилянки

Студентка Дарья СТЕПАНЕНКО, которая ударила цветами министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, решила уйти из Национального университета “Киево-Могилянская академия”.

Об этом сообщает сайт братства Св.Луки, членом которого является Д.СТЕПАНЕНКО.

Согласно сообщению, 29 сентября она намерена забрать документы из университета. «Университет не достоин того, чтоб вручать мне диплом», - заявила Д.СТЕПАНЕНКО.

Как сообщалось, 22 сентября в Киеве на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы» 17-летняя студентка Киево-Могилянской академии Дарья СТЕПАНЕНКО ударила букетом цветов Д.ТАБАЧНИКА.

Ее задержали, но вскоре отпустили.

Президент НаУКМА Сергей КВИТ назвал поступок студентки провокацией против университета. 26 сентября на совещании руководства Могилянки и представителей студенческих организаций было принято решение лишить Д.СТЕПАНЕНКО университетского диплома, вручение которого предусмотрено корпоративным соглашением, а вручить ей только диплом государственного образца, однако позже С.КВИТ заявил, что студентка не будет наказана.