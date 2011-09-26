Газпром заявляет, что Украина и Россия пока не договорились

Договоренности об изменении условий контрактов между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" пока нет, хотя позиции сторон сблизились.

Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, передает Би-би-си.

"На данный момент никаких договоренностей об изменении условий контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет. Вместе с тем на переговорах, состоявшихся в минувшие выходные, позиции по вопросам газового сотрудничества удалось сблизить. Впереди еще очень большая работа. Переговоры будут продолжены, в том числе и на этой неделе", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Сегодня, 26 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.