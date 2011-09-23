Герман ответила Верховной Раде на заявление «в духе брежневских времен»
Говорит, пенсии чиновникам надо сокращать
Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН убеждена, что пенсии чиновников следует уменьшать.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН относительно заявления пресс-службы Верховной Рады, обнародованной на сайте ВР 22 сентября.
«Я абсолютно убеждена, что пенсии прокуроров, судей и других чиновников необходимо уменьшать. В обществе должна быть справедливость. Высокопоставленные чиновники должны разделять с народом все трудности, которые страна переживает в период реформ», – подчеркнула А.ГЕРМАН.
При этом она посоветовала пресс-службе ВР интересоваться общественным мнением.
«Я бы посоветовала пресс-службе Верховной Рады просто поинтересоваться, что думают люди. Уверена, что так, как я, думают большинство людей, о чем свидетельствует крайне низкий уровень доверия к парламенту. Я просто озвучиваю мнение граждан Украины, которые выражают его уже не только дома на кухне, а уже и на улице во время массовых акций протеста», – сказала А.ГЕРМАН.
Советник отметила, что заявление пресс-службы парламента написано «в духе брежневских времен». «Заявление пресс-службы Верховной Рады – в духе брежневских времен. В тот период истории после таких заявлений обычно сажали в тюрьму тех, против кого такие заявления были направлены. Мне интересно, каким будет следующий шаг пресс-службы парламента...» – заметила А.ГЕРМАН.
На сайте парламента 22 сентября было обнародовано заявление пресс-службы ВР относительно оценок голосования 21 сентября, когда ВР сняла с рассмотрения проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины», в котором предлагалось лишать судей, прокуроров и следователей высоких пенсий из-за нарушения ими прав и свобод человека.
В пресс-службы ВР вызвало «особое удивление заявление и дерзкие оценки юридически оправданного решения парламента советником Президента Украины, бывшим народным депутатом от Партии регионов Анной ГЕРМАН».