Герман ответила Верховной Раде на заявление «в духе брежневских времен»

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН убеждена, что пенсии чиновников следует уменьшать.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН относительно заявления пресс-службы Верховной Рады, обнародованной на сайте ВР 22 сентября.

«Я абсолютно убеждена, что пенсии прокуроров, судей и других чиновников необходимо уменьшать. В обществе должна быть справедливость. Высокопоставленные чиновники должны разделять с народом все трудности, которые страна переживает в период реформ», – подчеркнула А.ГЕРМАН.

При этом она посоветовала пресс-службе ВР интересоваться общественным мнением.

«Я бы посоветовала пресс-службе Верховной Рады просто поинтересоваться, что думают люди. Уверена, что так, как я, думают большинство людей, о чем свидетельствует крайне низкий уровень доверия к парламенту. Я просто озвучиваю мнение граждан Украины, которые выражают его уже не только дома на кухне, а уже и на улице во время массовых акций протеста», – сказала А.ГЕРМАН.

Советник отметила, что заявление пресс-службы парламента написано «в духе брежневских времен». «Заявление пресс-службы Верховной Рады – в духе брежневских времен. В тот период истории после таких заявлений обычно сажали в тюрьму тех, против кого такие заявления были направлены. Мне интересно, каким будет следующий шаг пресс-службы парламента...» – заметила А.ГЕРМАН.

На сайте парламента 22 сентября было обнародовано заявление пресс-службы ВР относительно оценок голосования 21 сентября, когда ВР сняла с рассмотрения проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины», в котором предлагалось лишать судей, прокуроров и следователей высоких пенсий из-за нарушения ими прав и свобод человека.

В пресс-службы ВР вызвало «особое удивление заявление и дерзкие оценки юридически оправданного решения парламента советником Президента Украины, бывшим народным депутатом от Партии регионов Анной ГЕРМАН».