СМИ не нужны детали встреч Януковича и Обамы, решили Киев и Вашингтон

Киев и Вашингтон договорились не акцентировать внимание на фактах встреч президента Украины Виктора Януковича с американским коллегой Бараком Обамой и госсекретарем США Хиллари Клинтон.

По информации ZN.UA, стороны достигли соответствующей договоренности еще на этапе планирования встреч. Стороны также решили не разглашать подробности переговоров.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Б.Обама в ходе встречи с В.Януковичем заявил о проблемах с демократией в Украине и о том, что Вашингтон не намерен закрывать на это глаза. Позднее посольство США в Украине эту информацию опровергло.